İtfaiye aracı ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, itfaiye aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gaziemir ilçesinde bir yangın ihbarı üzerine yola çıkan Musa Yumak yönetimindeki 35 EC 603 plakalı itfaiye aracı, Paşaköprü Mezarlığı Kavşağı'nda Zeki Özkale'nin (51) kullandığı 42 EBK 86 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan 4'ü itfaiye eri olmak üzere 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İtfaiye aracının devrildiği yerde zarar gören doğalgaz hattında meydana gelen sızıntı nedeniyle İzmir Doğalgaz Dağıtım AŞ (İZMİRGAZ) ekipleri bölgede önlem aldı, yol da geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan hafif ticari araç sürücüsü Zeki Özkale'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Aynı araçta bulunan 4 yaşındaki yaralı Ayşenur Çetin, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, Kubilay, Yeşim ve Şehriban Özkale de Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
İtfaiye aracının şoförü Musa Yumak ile itfaiyeci Cebrail Bozkuş'un sağlık durumunun iyi olduğu, ayakta tedavi edildiği, yaralı itfaiyecilerden Mümin Yavuz'un Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Barış Çelik'in de İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunduğu öğrenildi.
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