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İtfaiye aracı ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 14:20 | Son Güncelleme

Yangına müdahale için giden itfaiye aracıyla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri itfaiye eri 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'da yangın ihbarına giden itfaiye aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İl merkezine bağlı Elyakut köyündeki yangın ihbarına giden Satı Sulamacı'nın kullandığı 37 EK 923 plakalı itfaiye aracı, Doğu Çevre Yolu Tosya Işıklı Kavşağı'nda, Gökhan Özçelik idaresindeki 34 EZ 2582 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan itfaiye aracı, trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı.

Kazada, itfaiye eri Emrah Güler ile otomobilde bulunan Muteber Özalp, Yeşim Özçelik ve Atilla Bora Özçelik yaralandı.

Yaralılar, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekip amiri İsmail Dur, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın ihbarı üzerine 2 aracı yola çıkardıklarını söyledi.

İtfaiye aracının sirenlerini açıp yola çıktığını anlatan Dur, "Şoförümüz kavşağa girerken hızını düşürmüş. İtfaiye aracı kavşaktan geçerken diğer araçla çarpışmış. Tatsız bir olay yaşandı." dedi.

Kazayı gören taksici Hasan Demir ise iki aracın kavşakta çarpıştığını belirterek, "Ben kaza yerinde durup yaralı Yeşim Özçelik ve oğlu Atilla Bora Özçelik'i hastaneye götürdüm." diye konuştu.

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