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  4. İtfaiye aracı tüneldeki yangına vagonla demiryolundan ulaştı

İtfaiye aracı tüneldeki yangına vagonla demiryolundan ulaştı

15.02.2021 16:22 | Son Güncelleme:
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Amasya-Tokat sınırında bir tünelde çıkan yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye aracı karayolu ile gidilemeyen bölgeye vagonun üstünde demiryolundan ulaştı.Edinilen bilgiye göre, Kızoğlu Tren İstasyonu yakınlarındaki tünelde yalıtım malzemelerinin alev alması sonucu yangın çıktı.

Amasya-Tokat sınırında bir tünelde çıkan yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye aracı karayolu ile gidilemeyen bölgeye vagonun üstünde demiryolundan ulaştı.
Edinilen bilgiye göre, Kızoğlu Tren İstasyonu yakınlarındaki tünelde yalıtım malzemelerinin alev alması sonucu yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri karayolu ile en yakın noktaya ulaştı. Sonrasında raylarda hareket eden mobil araca bağlı vagona yüklenen itfaiye aracı yangın yerine ulaştırıldı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İtfaiye aracının vagona yüklenip taşındığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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