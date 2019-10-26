İtfaiye aracının aküsünü çalan 3 kişi kameradan yakalandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Oto Sanatkarlar Odası'na ait itfaiye aracının aküsünü çalarken güvenlik kamerasına yansıyan 3 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Merkez Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 6105'inci Sokak'ta bulunan, Oto Sanatkarlar Odası'nın önünde duran itfaiye aracının aküsü, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Sabah durumu fark eden oda çalışanları, polise haber verdi. Gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Aküyü sökerken görüntüye yansıyan şüphelilerin Mustafa K. (28), Muhammet M. (18) ve Onur K. (22) olduğu belirlendi. 3 kişi, polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evde yapılan aramada, hırsızlık sonucu elde edilen 7 akü ele geçirildi. Şüphelilerin, toplam 9 akü hırsızlığı olayına karıştığı saptandı. 3 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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