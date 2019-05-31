İtfaiye bir yılda 21 bin 582 hayvan kurtardı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, son bir yılda 21 bin 582 hayvan kurtardı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, sadece yangın, deprem, sel, heyelan, mahsur kalma gibi afetlere müdahale etmeyen ekipler, şehrin en ücra noktalarında zor durumda kalan hayvanların da imdadına yetişiyor.

Geçen yıl 17 bin 682 başarılı hayvan kurtarma operasyonuna imza atan itfaiye ekipleri, bu yılın ilk dört ayında da 3 bin 900 hayvan kurtardı.

- En çok kedi, kuş ve köpek kurtarılıyor

İtfaiye ekiplerinin kurtardığı hayvanların başında kediler ve kuşlar geliyor. 2018 yılında 13 bin 370, bu yıl Ocak-Nisan arasında da 2 bin 805 kedi kurtardı. Kurtarma operasyonları genellikle çatıya veya ağaca çıkıp inemeyen ya da araç motorlarına giren kedilere yönelik yapıldı.

Geçen yıl 3 bin 207, bu yılın ilk 4 ayında 786 kuş da mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Kurtarılan kuşların önemli bir bölümünü apartman boşluğuna düşen martılar ve tel örgülere sıkışanlar oluşturdu.

Hayvan kurtarma operasyonlarında üçüncü sırayı ise, insanların can dostu köpekler aldı. İstanbul'da kafasını teneke, bidon, demir parmaklıklar gibi yerlere sıkıştıran 1.003 köpek 2018'de, 270 köpek de bu yıl kurtarıldı.