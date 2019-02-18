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İtfaiye çalışanı, iş yerinde damadını tabancayla vurdu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 18:15 | Son Güncelleme

'SABAH İŞ YERİME GEL, KONUŞALIM' DEMİŞ Konya'da kızıyla boşanma aşamasında olan Mehmet Koyuncu'yu, tabancayla 3 el ateş ederek yaralayan itfaiye şoförü Mustafa Aran'ın, damadını iş yerine kendisinin çağırdığı öğrenildi.

'SABAH İŞ YERİME GEL, KONUŞALIM' DEMİŞ
Konya'da kızıyla boşanma aşamasında olan Mehmet Koyuncu'yu, tabancayla 3 el ateş ederek yaralayan itfaiye şoförü Mustafa Aran'ın, damadını iş yerine kendisinin çağırdığı öğrenildi. Koyuncu ile Aran'ın gece cep telefonundan birbirlerine mesaj gönderip küfürleştikleri, ardından da kayınpederin damadına 'Sabah iş yerime gel, konuşalım' dediği ileri sürüldü. Bunun üzerine itfaiye merkezine gelen Mehmet Koyuncu'yu, tartışma sırasında Mustafa Aran'ın yanında getirdiği tabancayla yaraladığı belirtildi.
TUTUKLANDI
Boşanma davasının Aran'ın kızı tarafından açıldığı öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Aran, çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

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