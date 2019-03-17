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İtfaiye, çaya düşen araçtaki kadını ve kuzuyu kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 12:44 | Son Güncelleme

Antalya'da Düden Çayı'na düşen minibüsün sürücüsü kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, aracın üzerine çıkan Rümeysa Çakmak'yi itfaiye ekibi kurtardı.

Semih ERSÖZLER ANTALYA, (DHA) Antalya'da Düden Çayı'na düşen minibüsün sürücüsü kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, aracın üzerine çıkan Rümeysa Çakmak'yi itfaiye ekibi kurtardı. Araçta bulunan, sonrasında suya kapılan Ertuğrul Yılmaz'ın kuzusu da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Aynı bölgede bir önceki gece ise başka bir araç çaya düşmüş, sürücüsü hayatını kaybetmişti. Kaza, saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Düden Çayı kenarında bulunan yol üzerinde 07 AAP 04 plakalı minibüsle seyir halinde olan Ertuğrul Yılmaz, iddiaya göre bir başka aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç yoldan çıkarak, Düden Çayı'na düştü. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Ertuğrul Yılmaz, yüzerek sudan çıkmayı başardı. Suya gömülen minibüsten çıkan Rümeysa Çakmak ise aracın üzerine çıkarak yardım bekledi. Kazayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın üzerindeki Rümeysa Çakmak'a ulaşmak için yoğun çaba sarfetti. Halat yardımıyla araca ulaşan itfaiye erleri, Rümeysa Çakmak'ı kurtardı. Ertuğrul Yılmaz ve Rümeysa Çakmak, olay yerindeki ambulansa alınarak sağlık kontrolleri yapıldı. Ertuğrul Yılmaz, araçta bulunan kuzusunun da kurtarılmasını istedi. SUDAN ÇIKARILAN KUZUSUNA SARILDI Araçtan çıkıp suyun akıntısına kapılan kuzunun çalılıklara takıldığını gören itfaiye erleri, bu kez hayvanı kurtarmak için çayın diğer tarafına geçti. Etrafta hiç ışık bulunmaması nedeniyle sadece sesini duyabildikleri kuzuyu bulmakta zorlanan itfaiye erleri, hayvana ulaşmak için çalılıkları kesti. Suyun içerisine girip kuzuyu çıkaran itfaiye ekipleri, kucaklayarak sahibine götürdü. Kuzunun yaşadığını gören Ertuğrul Yılmaz, Yaşıyorsun demek canım benim diyerek kuzuya sarıldı ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Suya gömülen araç vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, sürücü Ertuğrul Yılmaz ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. AYNI YERDE BİR GECE ÖNCE DE KAZA OLDU Kazanın yaşandığı noktanın 50 metre yukarısında bir gece önce de başka bir otomobil suya düşmüştü. Suya düşen aracın sürücüsü Mustafa Altıntaş, hayatını kaybetmişti. Kazaların olduğu bölgede yaşayanlar, suyun kenarına bariyer yapılması gerektiğini ve aydınlatmaların yetersiz olduğunu söyledi.

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