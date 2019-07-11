İtfaiye demirleri soğuttu, TIR yoluna devam etti

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, fabrikada yüklenen sıcak demirler yolda TIR'ın dorsesindeki ahşap kaplamaları tutuşturdu. İtfaiyenin demirleri soğutmasının ardından TIR yoluna devam etti.

Olay TEM Otoyolu İzmit Gültepe mevkiinde meydana geldi. Gebze'de fabrikadan yüklenen demirleri Karabük'e götüren İsa Kumlar idaresindeki 34 JU 4106 plakalı TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Korutepe Tüneli'ni geçtiği sırada yoldaki başka bir şoförün işaret etmesi sayesinde dorsedeki yangını fark eden sürücü İsa Kumlar, aracı 1 kilometre ilerideki dinlenme tesisinde durdurarak itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, TIR'ın dorsesindeki yangını büyümeden söndürdü.

Yangının, fabrikada üretim bandından çıktıktan hemen sonra TIR'a yüklenen demirlerin sıcaklığından dolayı dorsedeki ahşap kaplamaların tutuşması sonucu çıktığı belirlendi. İtfaiye tarafından demirlerin soğutulmasının ardından TIR yoluna devam etti.

