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İtfaiye ekibi "Concon" civciv için seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 16:18 | Son Güncelleme

Çankırı'da iki kardeşin evlerinin terasında beslediği civciv, düştüğü alt katın balkonundan itfaiye erlerince kurtarılarak minik sahiplerine teslim edildi

Çankırı'da itfaiye ekibi, evin terasından alt kattaki dairenin balkonuna düşen civcivi kurtararak minik sahiplerine teslim etti.

Aksu Mahallesi'nde Erkan ve Ecemnaz kardeşlerin beslediği iki aylık civciv, üçüncü kattaki evin terasından birinci kattaki dairenin balkonuna düştü. Birinci kattaki ev sahibinin binada olmaması üzerine anne Nurcan Ak, polis ekiplerine haber verdi.

Ekibin, evin sahibini arayıp konuyu anlatmasının ardından itfaiye ekibi civcivleri kurtarma çalışması başlatıldı.

İtfaiye erleri, civcivi düştüğü balkondan kurtararak minik sahiplerine teslim etti.

Erkan Ak, Concon isimli civcivin terastan aşağı düştüğünü, civciv kurtarıldığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Anne Nurcan Ak da iki ay önce çocuklarına civciv aldığını söyledi. Civcivin palazlanıp kanatlandığını anlatan anne Ak, "Uçarak aşağı düştüler. Düştüğü yerdeki ev sahibi yoktu. Sağ olsun emniyet ve itfaiye ekipleri geldiler. Çocuklar çok mutlu oldu. Herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

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