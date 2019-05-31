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İtfaiye ekipleri ipten aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 11:18 | Son Güncelleme

Sivas’ta çamaşır ipi ile kendini kalorifer borusuna asan kişiyi, camdan eve giren itfaiye ekipleri kurtardı.Edinilen bilgilere göre olay, saat 10.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi.

İtfaiye ekipleri ipten aldı

Sivas’ta çamaşır ipi ile kendini kalorifer borusuna asan kişiyi, camdan eve giren itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgilere göre olay, saat 10.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Evde yalnız yaşayan M.T. isimli şahıs çamaşır ipi ile kendini asarak intihar etmek istedi. M.T.’nin intihar edeceğinden şüphelenen bir yakını durumu 112’ye ihbar edince olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı kıramayan itfaiye ekipleri eve camdan girdi. M.T.’nin ipe asılı olduğunu fark eden ekipler zaman kaybetmeden M.T.’yi ipten aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından M.T. bilinci açık olarak Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Komşuları, M.T.’nin eşi ile boşanma aşamasında olduklarını söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İtfaiye ekipleri ipten aldı

İtfaiye ekipleri ipten aldı

İtfaiye ekipleri ipten aldı

İtfaiye ekipleri ipten aldı

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