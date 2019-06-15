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İtfaiye ekipleri toprağa gömülü halde buldukları kediyi kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 13:33 | Son Güncelleme

İtfaiye ekipleri toprağa gömülü halde buldukları kediyi kurtardı

Düzce'de vücudunun büyük bölümü toprağa gömülü halde bulunan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, Uzunmustafa Mahallesi 848. Sokak'tan gelen "kedi sesi" ihbarını değerlendirmek üzere olay yerine gitti.

Kedinin sesini takip eden ekipler, vücudunun büyük bölümü toprağa gömülü olan yavruyu bulunduğu yerden çıkardı.

İtfaiye Müdürlüğünün basın mensuplarıyla paylaştığı görüntülerde, itfaiye erinin toprağı kazarken "Nefes al kurban olurum." sözleri dikkati çekti.

Görüntülerde ayrıca ekiplerin kedi yavrusunu topraktan çıkardığı ve koruma altına aldığı da görülüyor.

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Düzce kedi

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