İtfaiye ekipleri yavru martıyı kurtardı

İtfaiyenin müdahalesinin ardından muayene için İBB Fatih Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesine götürülen yavru martının herhangi bir sağlık problemi olmadığı tespit edildi. Martının 2 aylık henüz uçamayan bir yavru olduğunu belirten Veteriner Hekim Vildan Mutlu, "Martı muhtemelen çatıya sıkıştığı için biraz besinsiz kalmış, çok zayıflamış. Herhangi bir kırık çıkık veya yarası yok. Bu ebattaki yavrular henüz uçamaz. Tamamen tüylenecek. Uçana kadar annesi varsa onun gözetiminde kalabilir." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Fatih'teki Vezneciler Kız Yurdu'nun yöneticilerinin sabah saatlerinde çatıdaki yağmur suyu oluğuna bir martının sıkıştığını fark ederek İBB İtfaiyesini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıya çıkarak yavru martıyı sıkıştığı çatı oluğundan kurtardı.

İSTANBUL (AA) - Vezneciler Kız Yurdu'nun çatısına sıkışan yavru martı itfaiye tarafından kurtarıldı. Sağlık muayenesi yapılan yavru martı, annesinin yanına bırakıldı.

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, mayıs-haziran aylarının birçok hayvan gibi kuşların da yavrulama ve büyütme dönemi olduğuna dikkat çekerek, bu süreçte kuşların birçoğunun henüz uçma yeteneğini kazanmadığını, bu nedenle sıkışma ve çatıdan düşme vakalarının sıklıkla yaşandığını belirtti.

İBB, Gümüşdere, Cebeci, Tepeören, Kısırkaya, Orhanlı ve Fatih'teki Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Hayvan Aşılama ve Tedavi üniteleriyle 7/24 hizmet verdiğini hatırlatarak, mayıs ayı boyunca toplam 15 bin 91 muayene ve tedavi, 4 bin 609 aşılama, 3 bin 456 mikroçip ile kayıt altına alma, 2 bin 321 kısırlaştırma çalışması yaparak, bir ayda 25 bin 477 hayvana hizmet verdiğini açıkladı.

