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İtfaiye ekiplerini beklemedi baca yangınını bahçe hortumuyla söndürdü 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 10:02 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de bulunan iş yerinin bacasında çıkan yangını, iş yeri sahibi hortumla su tutarak söndürdü.

Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)- SULTANGAZİ'de bulunan iş yerinin bacasında çıkan yangını, iş yeri sahibi hortumla su tutarak söndürdü.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi B Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın girişi katındaki lokantanın bacasında dün henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerini beklemeyen lokanta sahibi eline aldığı bahçe hortumuyla çatıya çıktı. Bacaya su tutan lokanta sahibi yangını söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları kontrolün ardından buradan ayrıldı.

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