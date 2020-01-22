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  4. İtfaiye ekiplerinin yardımına karla mücadele ekipleri yetişti

İtfaiye ekiplerinin yardımına karla mücadele ekipleri yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 12:14 | Son Güncelleme

ERZİNCAN’ın Refahiye ilçesine bağlı Kürelik köyünde, bir evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’ın Refahiye ilçesine bağlı Kürelik köyünde, bir evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Kar nedeniyle köye ulaşmakta zorlanan itfaiye ekiplerinin yardımına ise özel idare ekipleri yetişti.
Refahiye ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Kürelik köyünde dün Kemal Beyaz'a ait ahşap evde bacadan çıktığı tahmin edilen yangın bir anda büyüdü. İtfaiye ekipleri kar nedeniyle köye ulaşmakta zorlanınca yardımlarına Erzincan İl Özel İdaresi'ne ait ekipler yetişti. Köye ulaşan itfaiye ekipleri köy halkının da desteği ile yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı olmazken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

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