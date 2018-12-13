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İtfaiye, elektrikli ısıtıcılar konusunda uyardı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 12:13 | Son Güncelleme

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, kentte meydana gelen yangınların yüzde 38'inin elektrikli ve gazlı cihazlardan kaynaklandığını söyledi.

İtfaiye, elektrikli ısıtıcılar konusunda uyardı

Tayfur KARA- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, kentte meydana gelen yangınların yüzde 38'inin elektrikli ve gazlı cihazlardan kaynaklandığını söyledi. Zengin, "Isıtıcının yakınına yanıcı herhangi bir madde konulması veya devrilmesi sonucu yangınlarla karşılaşıyoruz" dedi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, kentte bu yıl içerisinde meydana gelen bin 564 yangın olayından bir çoğunun elektrikli cihazlar ve tesisatlar nedeniyle çıktığını belirtti. Yangın olaylarının mevsimsel bir durumu olduğunu belirten Zengin, "Yaz dönemlerinde anız veya ot yangınları çoğalırken, kış döneminde ise ev veya iş yeri yangınlarında artış gözlüyoruz. Samsun'da bu yıl içerisinde bin 564 yangınla karşılaştık. Bu yangınlarında 416'sı ise konut yangını. Bu yangınları özelinde inceleyecek olursak, en yoğun karşılaştığımız sebep, elektrikli cihazlar ve tesisatları diyebiliriz. Vatandaşlarımızı bacaların temizlenmesi, ısınma amaçlı kullanılan cihazlar veya tesisatlarının dikkatli kullanılması konusunda uyarıyoruz. Elektrikli cihazlardan kaynaklı olarak zaman zaman aşırı yüklenmeden dolayı yangın meydana gelebiliyor. En son geçtimiz günlerde Tekkeköy ilçemizde sobadan kaynaklı olduğunu düşündüğümüz bir yangın sonucu maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunların olmaması için de daha dikkatli olunması gerekiyor" dedi.
ERKEN MÜDAHALENİN ÖNEMİ
Özellikle nüfusu fazla olan konutlarda ısıtıcının elektriğe aşırı yüklenmesinin yangına sebebiyet verdiğini ifade eden Zengin, şunları söyledi:
"Isıtıcının yakınına yanıcı herhangi bir madde konulması veya devrilmesi sonucu yangınlarla karşılaşıyoruz. Erken müdahele sağlanırsa 5 dakika içerisinde yapılan anlık müdahaleyle bile yangın söndürülebiliyor. Dolayısıyla yangını fark eden vatandaşlarımız eğer müdahale edebiliyorsa, durumu kontrol altına alması veya bu mümkün değilse canını kurtarmasını tavsiye ediyoruz. Bunun yanı sıra bir an önce 110'a bilgi verilmesi de önem arz ediyor. Ardından olay yerine en hızlı şekilde ulaşmak da zaten bizim hedefimizdir"
HATALI PARK ENGELİ
Bazı sokaklarda hatalı parkların yangına müdahale sırasında sorun teşkil ettiğini de aktaran Zengin, "İlkadım ilçesinde 3 bin 500'e yakın sokak bulunuyor ve tamamını kontrol ettik. Bu sokakların 600'den fazlasında problemler yaşanabiliyor. Çıkmaz sokaklar, merdivenli sokaklar, dik yokuşlar ulaşımımız etkilerken, özellikle hatalı parklar sebebiyle zaman zaman büyük problemler yaşayabiliyoruz. Park konusunda çok dikkat edilmesi gerektiğini her fırsatta söylüyoruz. Bu işin gecesi gündüzü bulunmuyor. Vatandaşlarımız her park yaptığında acaba itfaiye gelirse buradan nasıl geçer diye düşünmesi gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

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