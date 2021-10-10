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  4. İtfaiye eri kalbine yenik düştü! Yarın hastane randevusuna gidecekmiş

İtfaiye eri kalbine yenik düştü! Yarın hastane randevusuna gidecekmiş

10.10.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da görevi sırasında kalp krizi geçiren itfaiye eri, hayatını kaybetti. İtfaiye erinin 1 haftadır devam eden kalp rahatsızlığından dolayı, yarın kardiyolojiye randevu aldığı öğrenildi.

İtfaiye eri kalbine yenik düştü! Yarın hastane randevusuna gidecekmiş

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde itfaiye eri olarak görev yapan 59 yaşındaki Yavuz Barlas, sabah saatlerinde görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Barlas için Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mesai arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Yıllardır olaylara gittiği itfaiye aracıyla getirilen Yavuz Barlas’ın cenazesi, mesai arkadaşlarının omuzlarında araçtan indirildi. Mesai arkadaşlarından ve sevenlerinden helallik alınmasının ardından Barlas'ın cenazesi Dilara Camii’ne götürüldü. Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Barlas, Akyol Mezarlığı’na defnedildi.

YARIN KARDİYOLOJİ SERVİSİNE GİDECEKTİ

Yavuz Barlas'ın 1 haftadır devam eden kalp rahatsızlığı için 11 Ekim tarihine kardiyoloji servisinden randevu aldığı öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Isparta
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