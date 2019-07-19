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İtfaiye eri, kirpiyi yanmaktan kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 11:17 | Son Güncelleme

ADANA'da çıkan anız yangınında alevlere müdahale eden itfaiye ekibinden Hüseyin Çalışkan (52), çalıların arasındaki kirpiyi yanmaktan kurtardı.

İtfaiye eri, kirpiyi yanmaktan kurtardı

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da çıkan anız yangınında alevlere müdahale eden itfaiye ekibinden Hüseyin Çalışkan (52), çalıların arasındaki kirpiyi yanmaktan kurtardı.
Çukurova ilçesi Şambaydı Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden Hüseyin Çalışkan, çalıların arasında bir kirpi gördü. Hayvanın bulunduğu alanı söndüren Çalışkan, ardından kirpiyi avuçlarının arasına alarak yangın alanından uzak bir yere koydu.
Yangın bir süre sonra kontrol altına alınırken, Hüseyin Çalışkan bir yandan soğutma çalışması yapıp, bir yandan da itfaiye hortumunun suyuyla kirpiyi serinletti. İtfaiye eri Çalışkan, bölgeden ayrılırken kirpiyi doğaya bıraktı.

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İtfaiye eri, kirpiyi yanmaktan kurtardıİtfaiye eri, kirpiyi yanmaktan kurtardıİtfaiye eri, kirpiyi yanmaktan kurtardıİtfaiye eri, kirpiyi yanmaktan kurtardı

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