İtfaiye eri serçeye kalp masajı ve suni teneffüs yaptı

​Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da girdikleri mağazadan çıkamayan 3 serçe için itfaiye ekipleri harekete geçti. 2 serçe mağazadan çıkarılırken, cama çarpan serçeye kalp masajı ve suni teneffüs yapıldı.

Merkez Yakutiye İlçesi Çaykara Caddesi'ndeki giyim mağazasına 3 serçe girdi. Serçeler, mağaza çalışanlarının tüm çabasına rağmen dışarı çıkarılamayınca, durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Gelen ekipler, bir serçeyi elbiselerin arasında, diğerini de vitrinde yakalayarak doğaya bıraktı. Bu sırada dışarı çıkmak için uçan son serçe, vitrin camına çarparak düştü. Serçenin nefes almadığını fark eden itfaiye eri, ona önce parmaklarıyla kalp masajı ardından da suni teneffüs yaptı. Ancak, itfaiye erinin tüm çabalarına rağmen serçe hayata döndürülemedi.

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