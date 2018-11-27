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İtfaiye eri, tartıştığı meslektaşlarını bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 10:50 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde, itfaiye eri Salih Ö.

İtfaiye eri, tartıştığı meslektaşlarını bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı

Sinan UCAR/KELKİT (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde, itfaiye eri Salih Ö. (40), nöbet çıkışı eve giderken araçta tartıştığı mesai arkadaşları Ali Rıza Fidan'ı (51) bıçaklayarak öldürdü, Ernail Keskin'i (49) ise ağır yaraladı.
Olay, gece saatlerinde Kelkit ilçesi otogar mevkiinde meydana geldi. Kelkit Belediyesi'nde görevli Ernail Keskin, belediyeye ait 29 DG 301 plakalı hafif ticari araçla, itfaiye eri Salih Ö. ve nöbetçi şoför Ali Rıza Fidan’ı evlerine bırakmak üzere yola çıktı. Araçta, belediye çalışanları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracın arka koltuğunda oturan Salih Ö., sürücü Ernail Keskin ve ön koltukta bulunan Ali Rıza Fidan’a bıçakla saldırdı. Ali Rıza Fidan olay yerinde yaşamını yitirdi, Ernail Keskin ise ağır yaralandı. Salih Ö. araçtan inip kaçtı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ernail Keskin, ambulansla Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ali Rıza Fidan'ın cesedi ise otopsi için hastane morguna kondu.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Salih Ö.'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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