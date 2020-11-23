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  4. İtfaiye eri yangında yaralanırken, mahalleli virüse rağmen sokağa döküldü

İtfaiye eri yangında yaralanırken, mahalleli virüse rağmen sokağa döküldü

23.11.2020 20:30 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri çatıdan birinci kata düşerek yaralanırken, mahalle sakinleri korona virüse rağmen sokağa döküldü.
Edinilen bilgilere göre, yangın Mesudiye Mahallesi Lale Sokak’ta meydana geldi. İbrahim Z’ye ait iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar evde bulunanları uyararak dışarıya çıkardıktan sonra itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye erleri kısa sürede yangın kontrol altına alırken, itfaiyeci Ayhan Y. yanan yere basmasıyla kendini bir anda birinci katta buldu. Ölümden dönen itfaiye eri, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı itfaiyecinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, korona virüse rağmen mahalleli sokağa döküldü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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