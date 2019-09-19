HABER

İtfaiye erinden kendi canını hiçe sayacak kadar büyük fedakarlık

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 15:08 | Son Güncelleme

Denizli’de itfaiye eri kendisinin ve yanan evden eşya kurtarmak için çabalayan bir kişinin canını, çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtardı.

İtfaiye erinden kendi canını hiçe sayacak kadar büyük fedakarlık

Denizli’de itfaiye eri kendisinin ve yanan evden eşya kurtarmak için çabalayan bir kişinin canını, çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtardı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıktığı evin ahırındaki keçiler de itfaiyeciler tarafından son anda kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre olay, Çameli ilçesi Yeni Mahalle, Süsler Tepesi mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, anız yakılması esnasında alevler İsmail Uysal isimli vatandaşın evine sıçradı. Evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde alevleri kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Bu sırada ev sahibinin yakınlarından birisi evdeki eşyaları kurtarmak için evin içine girdi. Bir itfaiye eri ise onu dışarı çıkarmak için arkasından girdi. Bu sırada yanan evin çatısı büyük bir gürültü ile çökmeye başladı. Bunu fark eden itfaiye eri ise yanındaki şahısla birlikte kendisini son anda dışarı atmayı başardı. Olayda fenalaşan ve dumandan etkilenen Uysal’a 112 Acil servis ekipleri müdahale ederken, evin ahırında bulunan keçiler ise itfaiyeciler tarafından son anda telef olmaktan kurtarıldı.
Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İtfaiye erinden kendi canını hiçe sayacak kadar büyük fedakarlık

İtfaiye erinden kendi canını hiçe sayacak kadar büyük fedakarlık

İtfaiye erinden kendi canını hiçe sayacak kadar büyük fedakarlık

İtfaiye erinden kendi canını hiçe sayacak kadar büyük fedakarlık

Yok artık! Bir anda kontrolden çıktı ve... Yok artık! Bir anda kontrolden çıktı ve...
HDP önündeki eylemde 17'nci gün; aile sayısı 43 oldu (3)HDP önündeki eylemde 17'nci gün; aile sayısı 43 oldu (3)
Hırsızlık şüphelisi: Televizyon bozulmuştu, çalmak zorunda kaldımHırsızlık şüphelisi: Televizyon bozulmuştu, çalmak zorunda kaldım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Vatandaş bankaya koştu

Vatandaş bankaya koştu

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

Husilerden Birleşik Arap Emirlikleri'ne: Hedef alanımız içindesiniz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.