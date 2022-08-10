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İtfaiye erinin eşi koltukta el işi yapıyordu! Korkunç olay: Bir anda ateş aldı ve...

10.08.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de dehşete düşüren bir olay meydana geldi. İtfaiye eri A.D.'nin (61) temizliğini yaptığı silahının ateş alması sonucu eşi Zeynep D.'nin ölümüne neden olduğu iddia edildi. Olay sırasında Zeynep D.'nin koltukta el işi yaptığı öğrenilirken itfaiye eri A.D. gözaltına alındı.

İtfaiye erinin eşi koltukta el işi yapıyordu! Korkunç olay: Bir anda ateş aldı ve...

Korkunç olay, saat 16.30 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.D. odada ruhsatlı silahını temizlemeye başladı. Zeynep D. ise bu sırada koltukta el işi yapıyordu. Temizliği yapıldığı sırada kazayla silahtan çıkan kurşun Zeynep Demircan'a isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi.

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MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Zeynep D. yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen Zeynep D. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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GÖZALTINA ALINDI

A.D. ise olay sonrası gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy
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