İtfaiye erinin kalbi duran kediyi kurtarma çabası kamerada

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da kalbi duran kediyi kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürmeye çalışan itfaiye erinin çabaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Isparta Modernevler Mahallesi'nde meydana geldi. Z.Ö., evde rahatsızlanan kedisi için veteriner bulamayınca Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasına getirip, itfaiye erlerinden yardım istedi. Henüz bilinmeyen nedenle kalbi durduğu anlaşılan kediye önce kalp masajı yapan itfaiye eri ardından suni teneffüs yaparak hayata döndürmek istedi. Kedi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İtfaiye erinin kediyi hayata döndürme çabaları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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