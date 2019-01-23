İtfaiye erinin kedi kurtarma sınavı

Bursa'da 9 katlı binanın 7'nci katında yaşayan Ayşe Gözcüler'in kedisi, Almanya'da yaşayan yan komşularının balkonuna kaçtı. Gözcüler'in ihbarı üzerine itfaiye ekiplerini karşısında gören 'Boncuk', korkarak balkondan evine geri döndü.

Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi 29 Ekim Mahallesi'nde bir sitenin 9 katlı binasının 7'nci katında oturan Ayşe Gözcüler, yaklaşık 4 yıldır baktığı kedisi Boncuk'un evde olmadığını fark etti. Boncuk'u arayan Gözcüler, kedisinin Almanya'da yaşayan yan komşusunun balkonuna kaçtığını fark etti. BoncuK'u çağırmasına rağmen gelemediğini fark eden Ayşe Gözcüler'in ihbarı üzerine olay yerine sepetli itfaiye aracı sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sepetle 7'nci katın balkonuna çıkarken, itfaiye erini gören Boncuk korkarak panikledi. İtfaiye eri, bir müddet Boncuk'u yakalamaya çalışırken, sevimli kedi geldiği gibi kendi balkonuna geçti.

Kedisinin zarar görmeden evine geldiğini gören Ayşe Gözcüler ekiplere teşekkür etti.

