HABER

İtfaiye erleri mesaiye sporla başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 13:31 | Son Güncelleme

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki itfaiye erleri, her sabah 1 saat spor yaparak mesaiye başlıyor.

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki itfaiye erleri, her sabah 1 saat spor yaparak mesaiye başlıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda toplam 16 istasyonda 263 personel görev yapıyor. İtfaiye erleri, her sabah 1 saat spor yaparak mesaiye başlıyor. Isınma hareketleri ile sabah sporuna başlayan itfaiyeciler ardından koşu, ağırlık kaldırma, iplere tırmanma gibi çalışmalar gerçekleştiriyor. Daha sonra her ekip kendi aracının eksikliklerini kontrol ederek, bakımlarını yapıyor. 'PERSONEL DAİMA DİNÇ OLMALIDIR' Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, itfaiye erlerinin fiziksel olarak dirençli olması gerektiğini söyledi. Kızılkan, "Operasyonların yönlendirilmesi ve yönetilmesi anlamında vatandaşa hizmet kalitemizi sunmamızda, en çok önemsediğimiz kısım kişilerin fiziksel olarak dirençli olması gerektiğidir. Biz personelimizi Büyükşehir Belediyemizin sağladığı imkanlarla dinç tutmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunların bir parçası da spordur. Her ekip, sabah karargaha geldiğinde zorunlu olarak spora katılıyor. Daha sonra rutin olaylar ve ilgili malzemelerin nasıl kullanılacağı konusunda personeli dinç tutmaya, bilgilerini tazelemeye gayret gösteriyoruz" diye konuştu. 'BU YIL TOPLAM 3 BİN 517 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ Kızılkan, geniş bir ekibe sahip olduklarını belirterek, "53 itfaiye aracı, 16 istasyonda aktif olarak görev yaparken bunları 263 personelle destekliyoruz. Türkiye genelinde bütün itfaiyelerin yaptığı iş gibi, yaşama dair her şey bizim işimizdir. O olayı en az zararla ekonomik olarak çözmeye çalışırken, can kaybını da önlemek, ana ilkemiz olarak öne çıkmaktadır. 1 Ocak’tan bu yana kentteki 3 bin 517 olaya müdahale edildi. Ekiplerin ihbarı aldıktan sonra 30 saniye içerisinde gündüz karargahı, 1 dakika içerisinde de gece karargahı terk etmesi temel ilkemizdir" dedi.

Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada
Bakan Çavuşoğlu, 110 büyükelçi ile birlikte Samsun'daBakan Çavuşoğlu, 110 büyükelçi ile birlikte Samsun'da
Tarlada çalışan işçilerin bulduğu yaralı delice kuşu DKMP’ye teslim edildiTarlada çalışan işçilerin bulduğu yaralı delice kuşu DKMP’ye teslim edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Bugün yola çıkacaklar dikkat!

Bugün yola çıkacaklar dikkat!

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de depremin ardından cami ve araçlardan anonslar yapılyor

Şiddetli depremle sarsılmıştı! Camilerden bu anonslar yapılıyor

Dünyanın en büyük mermer kenti: Stratonikeia Antik Kenti

Burası dünyanın en büyüğü! 3 bin 500 yıllık kalıntılara ulaşıldı

Milli Mücadele dönemi belgeleri ilk kez yayımladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İzmir'deki siyanürlü aile katliamında yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Üstün hayatını kaybetti

AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 912 adet sikke ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 912 adet sikke ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.