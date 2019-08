İtfaiye erleri mesaiye sporla başlıyor

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki itfaiye erleri, her sabah 1 saat spor yaparak mesaiye başlıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda toplam 16 istasyonda 263 personel görev yapıyor. İtfaiye erleri, her sabah 1 saat spor yaparak mesaiye başlıyor. Isınma hareketleri ile sabah sporuna başlayan itfaiyeciler ardından koşu, ağırlık kaldırma, iplere tırmanma gibi çalışmalar gerçekleştiriyor. Daha sonra her ekip kendi aracının eksikliklerini kontrol ederek, bakımlarını yapıyor. 'PERSONEL DAİMA DİNÇ OLMALIDIR' Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, itfaiye erlerinin fiziksel olarak dirençli olması gerektiğini söyledi. Kızılkan, "Operasyonların yönlendirilmesi ve yönetilmesi anlamında vatandaşa hizmet kalitemizi sunmamızda, en çok önemsediğimiz kısım kişilerin fiziksel olarak dirençli olması gerektiğidir. Biz personelimizi Büyükşehir Belediyemizin sağladığı imkanlarla dinç tutmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunların bir parçası da spordur. Her ekip, sabah karargaha geldiğinde zorunlu olarak spora katılıyor. Daha sonra rutin olaylar ve ilgili malzemelerin nasıl kullanılacağı konusunda personeli dinç tutmaya, bilgilerini tazelemeye gayret gösteriyoruz" diye konuştu. 'BU YIL TOPLAM 3 BİN 517 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ Kızılkan, geniş bir ekibe sahip olduklarını belirterek, "53 itfaiye aracı, 16 istasyonda aktif olarak görev yaparken bunları 263 personelle destekliyoruz. Türkiye genelinde bütün itfaiyelerin yaptığı iş gibi, yaşama dair her şey bizim işimizdir. O olayı en az zararla ekonomik olarak çözmeye çalışırken, can kaybını da önlemek, ana ilkemiz olarak öne çıkmaktadır. 1 Ocak’tan bu yana kentteki 3 bin 517 olaya müdahale edildi. Ekiplerin ihbarı aldıktan sonra 30 saniye içerisinde gündüz karargahı, 1 dakika içerisinde de gece karargahı terk etmesi temel ilkemizdir" dedi.