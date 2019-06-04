İtfaiye erleri önce yangını söndürdü, sonra bayramlaştı

Esenyurt’ta bir geri dönüşüm deposunda yangın meydana geldi. Çıkan yangına müdahale eden itfaiye erleri, yangını söndürdükten sonra birbirleri ile bayramlaşarak hatıra pozu verdi.

Yangın, Esenyurt ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1632. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir geri dönüşüm deposunda bulunan malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredeki vatandaşlar, alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevredeki atıklara yangının sıçramasını önleyen itfaiye ekipleri çalışmaların ardından yangını söndürdü.

İtfaiyenin ekipleri yangında bayramlaştı

Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen Avcılar, Esenyurt, Kıraç ve Bahçeşehir itfaiye ekipleri, yangını başarılı bir şekilde söndürdükten sonra birbirleriyle bayramlaştılar. Bayramın ilk günü sevdiklerinin yanında olamayan ancak vatandaşların yardımına koşan itfaiyeciler hatıra pozu da verdi.

