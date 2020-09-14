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İtfaiye erlerinin kazada sıkışan kişileri kurtarma operasyonu adeta nefes kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 12:10 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde duble yolda midibüs ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçlarda sıkışan 2 şoförün itfaiye erlerince kurtarıldığı nefes kesen operasyon aksiyon kamerasına yansıdı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde duble yolda midibüs ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçlarda sıkışan 2 şoförün itfaiye erlerince kurtarıldığı nefes kesen operasyon aksiyon kamerasına yansıdı. Canla başla mücadele ederek yaralıları sıkıştıkları yerden kurtaran itfaiye erlerinin zorlu görevi bir kez daha gözler önüne serildi.
Türkiye’nin önde gelen itfaiye teşkilatları arasında yer alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, her gün onlarca olaya müdahale ediyor. Özellikle Sakarya genelinde yangın, kaza, insan ve hayvan kurtarma olaylarına sıklıkla giden Sakarya İtfaiyesi, birçok operasyondan başarı ile çıkmanın gururunu yaşıyor. Ekipler zorlu kurtarma operasyonları, yangınları, kazaları da kasklarında bulunan aksiyon kameraları ile saniye saniye kaydediyor.
Geçtiğimiz aylarda Sakarya’nın Adapazarı ilçesin Korucuk-Adapazarı duble yolu Sebahattin Zaim Bulvarı üzerinde işçi servisi ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralanmıştı. Hurdaya dönen araçlarda sıkışan 2 şoförün, kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin verdiği canla başla mücadele sonucunda sıkıştıkları yerden kurtarılma anları da aksiyon kamerasına yansıdı. Yoğun çaba harcanan ve adeta nefesleri kesen kurtarma operasyonunda, itfaiye personelinin cansiperane bir şekilde görevlerini yürüttükleri bir kez daha gözler önüne serildi.
Görüntülere, anons sonrasında bölgeye giden itfaiye erlerinin araçlardan inerek gerekli malzemeler ile birlikte kazaya müdahale ettikleri yansıdı. Bir yandan araç içerisinde acılı şekilde feryat eden yaralı sürücüye sözlü şekilde destek olan itfaiye ekiplerinin diğer yandan ise sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarabilmek için ellerinden gelenin fazlasını yaptığı görüldü.
Öte yandan, meydana gelen trafik kazasında sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

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