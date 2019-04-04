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İtfaiye erliğinden belediye başkanlığına

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 15:33 | Son Güncelleme

CHP'li Fatih Gürbüz (36), 8 yıl boyunca itfaiye eri olarak görev yaptığı Foça'da belediye başkanlığını kazanan isim oldu.    İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak 8 yıl boyunca Foça'da itfaiye eri olarak görev yapan Fatih Gürbüz, pek çok yangında yüzlerce insanın hayatını kurtardı.  31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı adayı olan CHP'li Fatih Gürbüz, sandıktan birinci çıktı.

İtfaiye erliğinden belediye başkanlığına

Umut KARAKOYUN / İZMİR, (DHA)- CHP'li Fatih Gürbüz (36), 8 yıl boyunca itfaiye eri olarak görev yaptığı Foça'da belediye başkanlığını kazanan isim oldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak 8 yıl boyunca Foça'da itfaiye eri olarak görev yapan Fatih Gürbüz, pek çok yangında yüzlerce insanın hayatını kurtardı. 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı adayı olan CHP'li Fatih Gürbüz, sandıktan birinci çıktı. İtfaiye eri olmadan önce taksici ve özel güvenlik görevlisi olarak çalışan ve pazarcılık yapan Gürbüz, profesyonel olarak futbolla da ilgilendi.
İtfaiye Olimpiyat Takımı'yla Petersburg'daki yarışmalara katılan Gürbüz, 2004 yılından itibaren CHP'de siyaset yapmaya başladığını anlattı. Evli ve bir çocuk babası olan Gürbüz, "CHP'nin gençlik kollarında siyasete başladım. Ana kademede ilçe başkan yardımcılığı yaptım. Çıkmadık ağaç, asmadık afiş bırakmadık" dedi. Görevi boyunca birçok insanın hayatını kurtardığını vurgulayan Gürbüz, şimdi de belediye başkanı olarak halkın hayatına dokunacağını ifade etti. Gürbüz, "İnsanların zor anlarında hep yanında olduk. Bundan sonra bir belediye başkanı olarak halkımın yanında olacağım. Adaletli, hakkaniyetli, hoşgörülü, göz göze bakan, vatandaşların sorunlarını kendi sorunu gibi gören bir belediye başkanı olacağım. İstedikleri zaman bana ulaşabilecekler. Kapımız herkese açık" diye konuştu.

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