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İtfaiye evde bayılan kadını pencereden girerek kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 00:17 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evinde baygınlık geçiren Server Gülakman (65), merdivenli araç yardımıyla içeri giren itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evinde baygınlık geçiren Server Gülakman (65), merdivenli araç yardımıyla içeri giren itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Şekeri düştüğü için kendinden geçtiği belirlenen Gülakman, hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 18.30 sıralarından Bozkurt Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Engelli oğlu ile birlikte yaşayan Server Gülekman'dan haber alamayan ikinci oğlu Erkan Gülakman, durumdan şüphelenerek annesinin evine gitti. Defalarca kapıyı çalan oğlu, açan olmayınca itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Söz konusu adrese gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç kullanarak ikinci kattaki evin penceresinden girerek kapıyı açtı. Şekeri düştüğü için bayıldığı belirlenen Server Gülakman, 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gülakman’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Oğul Erkan Gülakman, annesini kurtaran itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

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