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İTFAİYE GÖREVLİLERİNİN "USULSÜZLÜK" DAVASINDA KARAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 13:57 | Son Güncelleme

  Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA İşyerlerine usulsüz çalışma ruhsatı verilmesiyle ilgili aralarında işyeri sahipleri ve itfaiye görevlilerinin de bulunduğu 129 sanıklı davada karar çıktı.

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
İşyerlerine usulsüz çalışma ruhsatı verilmesiyle ilgili aralarında işyeri sahipleri ve itfaiye görevlilerinin de bulunduğu 129 sanıklı davada karar çıktı. Tüm sanıklar, "Rüşvet almak ve vermek suçundan beraat ederken; 105 sanık "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 1 yıl 3 aydan 68 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki gün boyunca görülen duruşmada, sanıklar ve avukatları son savunmalarını yaptı. Savunmaların ardından dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, iddianamede yer alan 42 eylemle ilgili sanıklar hakkında hüküm verdi. Heyet, 129 sanık hakkında "Rüşvet almak ve vermek suçunu" işledikleri sabit olmadığından beraatlerine karar verdi. "Resmi belgede sahtecilik yapmak" suçundan 105 sanık hakkında ise 1 yıl 6 aydan 68 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi.

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