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İtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesini gözyaşlarıyla izledi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 16:09 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, Zürriyet Otlu'ya ait tek katlı evin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye görevlilerince söndürüldü. Otlu, itfaiye erlerinin çalışmalarını gözyaşı dökerek, izledi.

İtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesini gözyaşlarıyla izledi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, Zürriyet Otlu'ya ait tek katlı evin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye görevlilerince söndürüldü. Otlu, itfaiye erlerinin çalışmalarını gözyaşı dökerek, izledi.
Karaca Mahallesi 1303 Sokak'ta bulunan, Zürriyet Otlu'ya ait, tek katlı evin odunluğunda öğleden sonra yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle odunluğu saran alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine sokağa gelen itfaiye görevlileri, yangını eve sıçramadan söndürdü. Oğluyla yaşayan Zürriyet Otlu, söndürme çalışmalarını gözyaşı dökerek, izledi. Alevleri kendisinin de söndürmeye çalıştığını; ancak başarılı olamadığını ağlayarak, anlatan Otlu, "Yangını kendim söndürmeye çalıştım, beceremedim. Allah razı olsun; komşularım, itfaiyeye haber verdiler. Neden kaynaklandığını bilmiyorum" dedi.

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İtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesini gözyaşlarıyla izlediİtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesini gözyaşlarıyla izlediİtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesini gözyaşlarıyla izlediİtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesini gözyaşlarıyla izledi

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