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İtfaiye karga yavruları için alarma geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 10:36 | Son Güncelleme

Erzurum’un Narman ilçesinde itfaiye ekipleri mahsur kalan karga yavruları için seferber oldu.Edinilen bilgileri göre, Narman ilçesi Camii Kebir Mahallesinde bir işyerinin çatısında mahsur kalan karga yavruları Narman İtfaiye istasyonu ekiplerince kurtarıldı.Mahalle sakinlerinin durumu itfaiyeye bildirmesinin ardından harekete geçen Narman İtfaiye istasyonu ekipleri titiz bir çalışma ile çatıda mahsur kalan karga yavrularını tek tek kurtardılar.

İtfaiye karga yavruları için alarma geçti

Erzurum’un Narman ilçesinde itfaiye ekipleri mahsur kalan karga yavruları için seferber oldu.
Edinilen bilgileri göre, Narman ilçesi Camii Kebir Mahallesinde bir işyerinin çatısında mahsur kalan karga yavruları Narman İtfaiye istasyonu ekiplerince kurtarıldı.
Mahalle sakinlerinin durumu itfaiyeye bildirmesinin ardından harekete geçen Narman İtfaiye istasyonu ekipleri titiz bir çalışma ile çatıda mahsur kalan karga yavrularını tek tek kurtardılar. İtfaiye ekiplerinin hassasiyeti ve özverili çalışması mahalle sakinlerince takdirle karşılandı.

İtfaiye karga yavruları için alarma geçti

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