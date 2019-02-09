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İtfaiye kuyuya düşen inek için seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 22:30 | Son Güncelleme

İzmir’in Tire ilçesinde kuyuya düşen inek için itfaiye ekipleri seferber oldu.Peşrefli Mahallesi Kirvanlı mevkiinde bir çiftlikte bulunan yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyunun yan tarafının göçmesiyle bir inek kuyuya düştü.

İzmir’in Tire ilçesinde kuyuya düşen inek için itfaiye ekipleri seferber oldu.
Peşrefli Mahallesi Kirvanlı mevkiinde bir çiftlikte bulunan yaklaşık 20 metre derinliğindeki kuyunun yan tarafının göçmesiyle bir inek kuyuya düştü. Durumu gören çiftlik sahibi İsmail Zengi, hemen itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla çıkarılması gereken inek için İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım İstedi. İzmir’den gelen tam donanımlı araç kuyunun etrafında yol olmaması nedeniyle kuyu yakınına giremezken, sabah saatlerinde ineğin iş makineleriyle çıkaracağı öğrenildi.
Öte yandan ineğinin sabah çıkarılacağını öğrenen İsmail Zengi, saman atarak kuyudaki ineğini beslerken, hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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