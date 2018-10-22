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İtfaiye önündeki kazada ilk yardımı itfaiye erleri yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 09:14 | Son Güncelleme

BURSA?nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkıp ağaca çarparak durabildi.

BURSA?nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkıp ağaca çarparak durabildi. İtfaiye binası önünde gerçekleşen kazada yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi itfaiyesi ekipleri yaptı. kaza, gece geç saatlerde İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde bulunan itfaiye müdürlüğü'ne ait binanın önünde meydana geldi. Mahmut Avcı (37) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu İtfaiye Kavşağı'ndan kontroldan çıktı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobil yoldan çıkıp yeşil alandaki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Avcı ile araçta bulunan Şahin Emre Delici (38) ve Erkan Alıcı (37) yaralandı. Kazayı gören İnegöl İtfaiyesi binasındaki nöbetçi itfaiye erleri, yaralıların yardımına koştu. Yaralıları araçtan çıkaran itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi de yaptı. Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------- Yaralıların kaza yeri görüntüsü İtfaiye ekiplerinin yaralılara müdahalesi Kaza yeri genel görüntü Detaylar Haber-Kamera Yavuz YILMAZ İNEGÖL(Bursa),(DHA)

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