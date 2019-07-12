İtfaiye önüne bırakılan üzeri bantlı telefon paniğe neden oldu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın girişine bırakılan üzeri bantlı cep telefonu, paniğe neden oldu.

Merkez Kocasinan ilçesinde Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokağı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı girişine bırakılan üzeri bantla sarılı cep telefonunu görenler, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yol araç trafiğine kapatıldı. Bomba imha uzmanı, şüpheli telefonun bulunduğu bölgede, sinyal kesici jammer ile önlem aldı. Özel giysilerini giyen bomba imha uzmanı, girişte bariyerin üzerinde bulunan bantla sarılı telefonu, kontrol ettikten sonra aldı. Unutulduğu veya düşürüldüğü düşünülen telefon, sahibinin bulunması için emniyete götürüldü.

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