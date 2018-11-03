İtfaiye ve AFAD'tan kayalıklardan keçi kurtarma operasyonu

Murat KÜÇÜK SEBEN(Bolu),(DHA) BOLU'nun Seben ilçesinde yaklaşık 100 metrelik yükseklikte bulunan kayalıklarda mahsur kalan 6 keçinin kurtarılması için başlatılan çalışmalarda 2 keçi kurtarıldı. Seben ilçesi Yuva Köyü'nde oturan Ömer Esmer isimli kişi geçen hafta otlattığı 13 keçisini bulamayınca çevrede arama yaptı. Esmer, keçilerin yaklaşık 100 metre yükseklikte bulunan sarp arazide mahsur kaldığını gördü. Keçilerden 7'si kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden inmeyi başardı. Ancak 6 keçi dik ve kaygan zeminden oluşan kayalıklarda mahsur kaldı. Ömer Esmer'in haber vermesiyle bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Perşembe günü bölgede keşif yapan AFAD ekipleri Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Keçileri kurtarmak için kayalıklardan sarkıtılan iple aşağı inen itfaiye eri, mahsur kalan keçilerden birisini ayaklarından bağlayarak kurtardı. Çalışma sırasında kayalıklardan düşen bir keçi ise, aşağıda bekleyen sahibi tarafından kontrol edildikten sonra diğer keçilerin yanına salındı. Mahsur kalan 4 keçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

