HABER

İtfaiye yangına giderken park eden araçlara takıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 00:23 | Son Güncelleme

İZMİT'te, bir dükkanın içerisinden yoğun duman geldiği ihbarı üzerine yola çıkan itfaiye ekipleri, dar sokaklarda kaldırım kenarına park edilen araçlar yüzünden olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.

İtfaiye yangına giderken park eden araçlara takıldı

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, bir dükkanın içerisinden yoğun duman geldiği ihbarı üzerine yola çıkan itfaiye ekipleri, dar sokaklarda kaldırım kenarına park edilen araçlar yüzünden olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.
Gece saatlerinde İzmit Tepecik Mahallesi Tepecik Sokak üzerindeki bir elektrikçi dükkanından yoğun duman geldiğini görenlerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. 3 itfaiye aracıyla yola çıkan ekipler, dar sokaklarda kaldırım kenarlarına park edilen araçlar sebebiyle yangın yerine ulaşamakta zorlandı. Ara sokaklarda yaklaşık yarım saatlik mücadelenin ardından içerisinden duman gelen dükkana ulaşan itfaiye ekipleri, elektrik kontağından kaynaklanan yangını kısa süre içerisinde söndürdü. İşyerinde hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İtfaiye yangına giderken park eden araçlara takıldıİtfaiye yangına giderken park eden araçlara takıldıİtfaiye yangına giderken park eden araçlara takıldıİtfaiye yangına giderken park eden araçlara takıldı

PARTNERAmine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...Amine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...
Çalıştıkları iş yerini soyarken yakalandılarÇalıştıkları iş yerini soyarken yakalandılar
Çorum'da şiddetli hortum çatıları uçurdu, ağaçları devirdiÇorum'da şiddetli hortum çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Belediye meclisi Suriyelilere plaj yasağı getirmişti! Belediye başkanı son sözünü söyledi

Belediye meclisi Suriyelilere plaj yasağı getirmişti! Belediye başkanı son sözünü söyledi

İzlanda öncesi millilerde çifte sakatlık şoku!

İzlanda öncesi millilerde çifte sakatlık şoku!

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

Omzuna falçata saplayan babasını arabayla sürükledi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

10 ilde 27 suçtan aranan firari mahkum yakalandı! Gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Firari mahkumun gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.