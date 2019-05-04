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İtfaiye, yuvadan düşen yavru güvercinleri yerine koydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 12:45 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, rüzgar nedeniyle yuvalarıyla birlikte ağaçtan düşen 2 yavru güvercini, itfaiye ekibi merdivenli araçla yeniden yerlerine koydu.

İtfaiye, yuvadan düşen yavru güvercinleri yerine koydu

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, rüzgar nedeniyle yuvalarıyla birlikte ağaçtan düşen 2 yavru güvercini, itfaiye ekibi merdivenli araçla yeniden yerlerine koydu.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir binanın önünde bulunan 10 metre uzunluğundaki palmiye ağacındaki yuva, 2 yavru güvercin ile birlikte düştü. Beton zemine düşen yavruları gören Beyhan Kahveci, itfaiyeyi arayarak, yardım istedi. Adrese gelen itfaiye ekibi, merdivenli araçla önce yuvayı eski yerine yerleştirdi ardından da yavruları yuvalarına koydu. Yavru kuşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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İtfaiye, yuvadan düşen yavru güvercinleri yerine koyduİtfaiye, yuvadan düşen yavru güvercinleri yerine koyduİtfaiye, yuvadan düşen yavru güvercinleri yerine koyduİtfaiye, yuvadan düşen yavru güvercinleri yerine koydu

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