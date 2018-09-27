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İtfaiyeci çift yangınlara birlikte müdahale ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 12:05 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yaparken tanışıp evlenen Evci çifti, bir yandan hayatı paylaşıyor diğer yandan alevlere birlikte müdahale ediyor - Arif Evci: - "Aklım eşimde kalırsa hata yapabilirim. Yapılan bir hata cana mal olabilir. İnsan sevdiğini her zaman merak eder. Eşim de işini profesyonelce yaptığı için onun rahatlığı var" - Arzu Akar Evci: - "Biz de yangın zili çaldıktan itibaren kendimizi kilitliyoruz. Diğer bütün çevre faktörlerini ekarte ediyoruz çünkü profesyonellik onu gerektiriyor. Artık yangında benim için eşim Arif değil, artık o çavuşum Arif oluyor"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de itfaiye eri olarak görev yaparken tanıştığı Arzu Akar ile dünya evine giren Arif Evci, yangınlara da hayatını paylaştığı eşiyle müdahale ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında 11 yıl önce görev yapmaya başlayan Arif Evci, 2012 yılından bu yana itfaiyede farklı istasyonlarda çalışan Arzu Akar ile itfaiyecilerden oluşan tiyatro grubunun sahnelediği "tulumbacılar" adlı oyunda tanıştı. Oyunda rol gereği birbirine aşık olan çift, kısa sürede gerçek hayatlarında da birliktelik yaşamaya başladı. Evci, tiyatro eğitimi aldığı Konak'taki kültür merkezine itfaiye aracıyla giderek Arzu Akar'a evlenme teklif etti.

- Gelin arabaları itfaiye aracı oldu

Dünya evine nisan ayında giren Evci çiftinin gelin arabası ise yıllarca yangından yangına koştukları itfaiye aracı oldu.

Zorlu mesleklerindeki birlikteliklerini hayatı paylaşarak perçinleyen çift, farklı istasyonlarda mesai yapsalar da gün içinde yaşanan yangınlarda sık sık bir araya gelip alevlere müdahale ediyor.

- "Koku duyunca 'Ot yangını var' diyoruz"

Arzu Akar Evci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğinin zor olmasına rağmen severek yaptığını, tiyatro ve itfaiyeye aşık olduğunu, bu sayede eşini tanıyıp evlendiğini anlattı.

Eşine hayran olduğunu ve mesleğe ilişkin birçok şeyi ondan öğrendiğini dile getiren Evci, "Arabada duman kokusu duyunca birimize bakıp 'Ot yangını var' diyoruz. Bunları yaşayabilmek, aynı anda aynı tepkileri vermek çok güzel bir duygu." dedi.

İlk zamanlar yangınlara müdahaleye eşiyle gittiğinde çok heyecanlandığını dile getiren Evci, şöyle konuştu:

"Biz de zil çaldıktan itibaren kendimizi kilitliyoruz. Diğer bütün çevre faktörlerini ekarte ediyoruz çünkü profesyonellik onu gerektiriyor. Artık yangında benim için eşim Arif Evci değil artık o çavuşum Arif oluyor. Eşim daha disiplinli oluyor ve itfaiye terimleriyle konuşuyor. Evde uyumlu, düzenli ve sevgi dolu bir adam."

- "İtfaiyecilik bir aşktır"

Arif Evci ise eşiyle yıllarca farklı istasyonlarda çalışmalarına rağmen geçen sene tiyatro sahnesinde tanıştıklarını, o andan itibaren hayatının değişmeye başladığını ifade etti.

Eşine ilk görüşte aşık olduğunu belirten Evci, "Bir itfaiyeci olarak mesleğimize uygun şekilde evlenme teklifinde bulundum, onun için sürpriz oldu çünkü itfaiyeci olmak onu gerektiriyor. Bizim hayatımızda 1 saniye ile 10 saniye arasında her şey değişir. İtfaiyecilik mesleği bir aşktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Aklım eşimde kalırsa hata yapabilirim"

İtfaiye aracına bindiklerinde tamamen çevre faktörlerinden arındıklarını, tek amaçlarının hedef noktasındaki canlıları kurtarmak olduğunu kaydeden Arif Evci, "Aklım eşimde kalırsa hata yapabilirim. Yapılan bir hata cana mal olabilir. İnsan sevdiğini her zaman merak eder. Eşim de işini profesyonelce yaptığı için onun rahatlığı var." dedi.

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