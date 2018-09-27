İtfaiyeci çift yangınlara birlikte müdahale ediyor

Zorlu mesleklerindeki birlikteliklerini hayatı paylaşarak perçinleyen çift, farklı istasyonlarda mesai yapsalar da gün içinde yaşanan yangınlarda sık sık bir araya gelip alevlere müdahale ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında 11 yıl önce görev yapmaya başlayan Arif Evci, 2012 yılından bu yana itfaiyede farklı istasyonlarda çalışan Arzu Akar ile itfaiyecilerden oluşan tiyatro grubunun sahnelediği "tulumbacılar" adlı oyunda tanıştı. Oyunda rol gereği birbirine aşık olan çift, kısa sürede gerçek hayatlarında da birliktelik yaşamaya başladı. Evci, tiyatro eğitimi aldığı Konak'taki kültür merkezine itfaiye aracıyla giderek Arzu Akar'a evlenme teklif etti.

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de itfaiye eri olarak görev yaparken tanıştığı Arzu Akar ile dünya evine giren Arif Evci, yangınlara da hayatını paylaştığı eşiyle müdahale ediyor.

- "Koku duyunca 'Ot yangını var' diyoruz"

Arzu Akar Evci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğinin zor olmasına rağmen severek yaptığını, tiyatro ve itfaiyeye aşık olduğunu, bu sayede eşini tanıyıp evlendiğini anlattı.

Eşine hayran olduğunu ve mesleğe ilişkin birçok şeyi ondan öğrendiğini dile getiren Evci, "Arabada duman kokusu duyunca birimize bakıp 'Ot yangını var' diyoruz. Bunları yaşayabilmek, aynı anda aynı tepkileri vermek çok güzel bir duygu." dedi.

İlk zamanlar yangınlara müdahaleye eşiyle gittiğinde çok heyecanlandığını dile getiren Evci, şöyle konuştu:

"Biz de zil çaldıktan itibaren kendimizi kilitliyoruz. Diğer bütün çevre faktörlerini ekarte ediyoruz çünkü profesyonellik onu gerektiriyor. Artık yangında benim için eşim Arif Evci değil artık o çavuşum Arif oluyor. Eşim daha disiplinli oluyor ve itfaiye terimleriyle konuşuyor. Evde uyumlu, düzenli ve sevgi dolu bir adam."

- "İtfaiyecilik bir aşktır"

Arif Evci ise eşiyle yıllarca farklı istasyonlarda çalışmalarına rağmen geçen sene tiyatro sahnesinde tanıştıklarını, o andan itibaren hayatının değişmeye başladığını ifade etti.