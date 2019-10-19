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İtfaiyeci gibi muhtar "gönüllere taht kuruyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 12:10 | Son Güncelleme

Kocaeli'de yaklaşık 1300 nüfuslu mahallenin muhtarı Halil İbrahim Akyol, muhtarlık hizmetinin yanı sıra kurduğu "itfaiye müfrezesi" ve 54 gönüllü itfaiye eriyle yangın ve trafik kazası gibi olaylara müdahale ederek vatandaşların gönlüne dokunuyor - Muhtar Halil İbrahim Akyol: - "Gönüllü itfaiyeciliğe gönül verdik, itfaiye müfrezesi kurulduğundan beri 7 gün 24 saat telsizim yanımda telefonum hep açık, isteyen vatandaş istediği zaman bana ulaşabiliyor" - "80-85 yaşlarındaki bir amcamızı ateşin içerisinden alıp kurtardık. Yani yakın bölgelerdeki diğer mahallelere de biz ilk müdahaleyi yapıyoruz"

KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki 1300 nüfuslu Havluburun Mahallesi'nin muhtarı Halil İbrahim Akyol, muhtarlık hizmetinin yanı sıra kurduğu "itfaiye müfrezesi" ve 54 gönüllü itfaiye eriyle yangın ve trafik kazalarına müdahale ediyor.

Kartepe ilçesinde 3 dönemdir Havluburun Mahallesi muhtarı olan 58 yaşındaki Akyol, bir kadının önerisiyle mahalleye "itfaiye müfrezesi" kurmaya karar verdi. 40 mahalle sakiniyle bir araya gelen Akyol, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının verdiği gönüllü itfaiyeci eğitimlerine katıldı. Gönüllü sayısını ileriki zamanlarda 54'e çıkaran Akyol, böylece 1300 kişinin yaşadığı mahallesindeki yangın ve trafik kazaları gibi olaylarda vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Akyol ve Havluburun Mahallesi'ndeki 54 gönüllü itfaiye eri, daha sonraki zamanlarda yakın çevredeki mahallelerde yaşanan olaylara da ilk müdahaleyi yaparak gönüllere taht kurdu.

- "7 gün 24 saat gönüllü hizmet ediyoruz"

Havluburun Mahallesi muhtarı ve gönüllü itfaiye eri Halil İbrahim Akyol (58), AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallede 7 yıl önce itfaiye müfrezesi kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Akyol, muhtarı olduğu mahallenin aynı zamanda gönüllü itfaiye müfreze sorumlusu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1300 kişinin yaşadığı mahallemizde 55 gönüllü itfaiye eriyiz. Aldığımız eğitimleri unutmamak için tatbikat yapıyoruz. Burada ev, orman, bahçe ve araç yangınlarına ulaşmaya çalışıyoruz. 7 gün 24 saat gönüllü hizmet ediyoruz. Muhtarlıkta 3'üncü dönemim. Tabii hem muhtarlık hem de gönüllü itfaiye erliğini özveriyle çabalarımızla mümkün olduğunca vatandaşımıza yararlı olmaya çalışıyoruz. Hem yangınlara hem de vatandaşların diğer ihtiyaçlarına elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Arıtma tesisiyle 4 yangın musluğuna sahip olduklarını anlatan Akyol, mahallelerine ait bir itfaiye aracına su ihtiyaçlarını buradan sağladıklarını aktardı.

- "80-85 yaşlarındaki bir amcamızı ateşin içerisinden alıp kurtardık"

"Gönüllü itfaiyeciliğe gönül verdik, itfaiye müfrezesi kurulduğundan beri 7 gün 24 saat telsizim yanımda, telefonum hep açık, isteyen vatandaş istediği zaman bana ulaşabiliyor." diyen Akyol, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz de diğer gönüllü itfaiyeci arkadaşlarımıza haber veriyoruz, böylece yangınlara müdahale edebiliyoruz. Bu zamana kadar 5 ev, bir araç ve 13 orman yangınına müdahale ettik. Bunlarda herhangi bir can kaybı olmadı. Biz böylece, bu tür olaylarda en az hasarla olayın yaşanmasına katkı sağlıyoruz. Vatandaşımız da yaptığımız bu hizmetten memnun, memnun olamasa beni 3'üncü dönemdir muhtar seçmezdi. Vatandaşımızın her türlü sıkıntısını gidermeye çalışıyoruz. Sadece kendi mahallemize katkımız olmuyor, Ortaburun Mahallesi'nde bir yangın çıktı, 80-85 yaşlarındaki bir amcamızı biz ateşin içerisinden alıp kurtardık. Yani yakın bölgelerdeki diğer mahallelere de biz ilk müdahaleyi yapıyoruz. Daha sonrada Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri geliyor. Bu şekilde bu hizmeti sürdürmeye çalışıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye Kocaeli muhtar

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