İtfaiyeci robotlar görev başına geçti!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles itfaiyesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, ekipmana itfaiyeci robotlar da katıldı. Bu sayede yangınlara çok daha fazla müdahale edebilme şansı ortaya çıktı. Thermite RS3 Robotic Firefighting Vehicle ismindeki bu robot sayesinde işler son derece kolaylaşıyor. İtfaiyeciler, en zorlu mesleklerden birisini yapıyor ve korunmaya ihtiyaçları var.

İNSAN HAYATI TEHLİKEYE ATILMIYOR

Bu robotlar, bütün yangın müdahale ve arama kurtarma çalışmalarını yürütebiliyor. Bu sayede itfaiyeciler, kendi hayatlarını riske bile atmadan tehlikeli işleri halledebiliyor. İtfaiye şefi Ralph M. Terrazas tarafından kullanılan bu robot, muhtemelen ilerleyen yıllarda daha fazla tercih edilecek.

Depremler, seller ve heyelanlar gibi birçok olumsuz doğa olayına müdahale etme zorunluluğu bulunan itfaiyeciler, bu sayede iş yüklerini hafifletecek. Bazen arama kurtarma faaliyetlerinde bile riskli durumlarla karşılaşan itfaiyeciler, kendilerini çeşitli koruma kıyafetleriyle koruyabiliyor. Elbette bazı durumlarda bunların da yetersiz kaldığını söylemek mümkün.