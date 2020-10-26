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İtfaiyeci robotlar görev başına geçti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.10.2020 11:01 | Son Güncelleme

Herkesin büyük bir merakla beklediği itfaiyeci robotlar görev başına geçmeye başladı. Onların asıl hedefi ise büyük yangınlar olacak. İşte konuyla alakalı merak edilen tüm detaylar.

İtfaiyeci robotlar görev başına geçti!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles itfaiyesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, ekipmana itfaiyeci robotlar da katıldı. Bu sayede yangınlara çok daha fazla müdahale edebilme şansı ortaya çıktı. Thermite RS3 Robotic Firefighting Vehicle ismindeki bu robot sayesinde işler son derece kolaylaşıyor. İtfaiyeciler, en zorlu mesleklerden birisini yapıyor ve korunmaya ihtiyaçları var.

İNSAN HAYATI TEHLİKEYE ATILMIYOR

Bu robotlar, bütün yangın müdahale ve arama kurtarma çalışmalarını yürütebiliyor. Bu sayede itfaiyeciler, kendi hayatlarını riske bile atmadan tehlikeli işleri halledebiliyor. İtfaiye şefi Ralph M. Terrazas tarafından kullanılan bu robot, muhtemelen ilerleyen yıllarda daha fazla tercih edilecek.

Thermite-RS3-Robotic-Firefighting-Vehicle-696x348

Depremler, seller ve heyelanlar gibi birçok olumsuz doğa olayına müdahale etme zorunluluğu bulunan itfaiyeciler, bu sayede iş yüklerini hafifletecek. Bazen arama kurtarma faaliyetlerinde bile riskli durumlarla karşılaşan itfaiyeciler, kendilerini çeşitli koruma kıyafetleriyle koruyabiliyor. Elbette bazı durumlarda bunların da yetersiz kaldığını söylemek mümkün.

İTFAİYECİ ROBOT FİYATIYLA DUDAK UÇUKLATIYOR

Bu robot 272 bin dolarlık fiyatıyla da dikkat çekiyor. 10 ton suyu ve köpüğü sadece 1 dakika içerisinde fışkırtma özelliği de bulunuyor. Fiyat bakımından değerlendirildiğinde oldukça yüksek denilebilir. Ancak söz konusu “insan canı” olunca paranın pek bir önemi kalmıyor.

Bu tür robotlar Dünya genelinde fazlaca kullanılmaya çalışılıyor. Fransa gibi Avrupa ülkelerinde de buna benzer robotlar tercih ediliyor. Peki siz böyle robotlar için ne düşünüyorsunuz?

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