HABER

İtfaiyeci, yavru kediler için seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 16:14 | Son Güncelleme

 KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, ağaca çıkan 2 yavru kediyi kurtarmak için itfaiyeci, merdivenle ağaca yanaştı.

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, ağaca çıkan 2 yavru kediyi kurtarmak için itfaiyeci, merdivenle ağaca yanaştı. Kedilerden biri, ürkerek yaklaşık 10 metre yükseklikteki ağaçtan iş yerinin çatısına atlarken, diğer kedi ise indirildi.

19 Mayıs Caddesi'nde, 2 yavru kedinin çıktığı ağaçta kaldığını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 10 metre yükseklikteki ağacın tepesinde bulunan 2 yavru kediyi kurtarmak için merdivenle yanaştı. İtfaiyeci, önce yavru kedilerden birini alıp, indirdi. İtfaiye eri, daha sonra diğer kediyi almak için ağaca yanaştı. Bu sırada ürken kedi, aşağıda bulunan iş yerinin çatısına atladı. Kurtarılan kedi, anne kedinin yanına gitti. Çatıya atlayan kedi ise yaklaşanları görünce çevreden uzaklaştı. Çevrede toplananlar, merakla kurtarma çalışmasını izledi.

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
Kamyonun çarptığı kadın hayata tutunamadıKamyonun çarptığı kadın hayata tutunamadı
EYT'liler Yenikapı'ya akın ettiEYT'liler Yenikapı'ya akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Yenikapı'da EYT mitingi! Akın ettiler

EYT'liler Yenikapı'ya akın etti

Son dakika! Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya mühimmat bağlı balon düştü

Son dakika! Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de deprem!

AA duyurdu! Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan 'açlık grevini bitirin' çağrısı

AA duyurdu! Teröristbaşı Öcalan'dan 'grevi bitirin' çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.