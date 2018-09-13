İtfaiyeciler mahsur kalan adamı yangından kurtarmak üzereyken adam aşağı atladı

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir dairede çıkan yangında akılalmaz olay yaşandı. Yaşlı bir adam sakatlığı dolayısıyla evde mahsur kalınca devreye itfaiye ekiplieri girdi. Uzun yangın merdiveniyle eve dışardan girmek için çalışan iki iftaiye eri, adamı kurtarmak için evin penceresine çok yakınken büyük bir şok yaşandı.
Yaşlı adam tam kurtarılmak üzereyken kendisini boşluğa bıraktı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda apartman dairesinde çıkan bu yangın söndürülürken, yaşlı adamın da hayatını kaybettiği bildirildi.
Berlin emniyeti bakana önerdi: Erdoğan’ın ziyareti sırasında OHAL ilan edilsin
Son dakika! Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Gece yarısı ortalık karıştı! Önce yangın sonra kavga
ABD korku içinde Florence kasırgasını bekliyor! 'Mike Tyson yumruğu gibi inecek!'
Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!
KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı
iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları
Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu
Bundesliga'da Bayern Münih'in oynayacağı Hertha Berlin maçı Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle iptal edilebilir
MİT'ten hainlere darbe! Tek tek böyle yakaladılar
Aziz Kocaoğlu meydan okudu: Ne Kılıçdaroğlucuyum ne Muharrem İnceciyim
Sivas'ta korkutan görüntü!
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum