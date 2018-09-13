İtfaiyeciler mahsur kalan adamı yangından kurtarmak üzereyken adam aşağı atladı

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir dairede çıkan yangında akılalmaz olay yaşandı. Yaşlı bir adam sakatlığı dolayısıyla evde mahsur kalınca devreye itfaiye ekiplieri girdi. Uzun yangın merdiveniyle eve dışardan girmek için çalışan iki iftaiye eri, adamı kurtarmak için evin penceresine çok yakınken büyük bir şok yaşandı.

Yaşlı adam tam kurtarılmak üzereyken kendisini boşluğa bıraktı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda apartman dairesinde çıkan bu yangın söndürülürken, yaşlı adamın da hayatını kaybettiği bildirildi.



