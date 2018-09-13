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İtfaiyeciler mahsur kalan adamı yangından kurtarmak üzereyken adam aşağı atladı

İLGİNÇ HABERLER  | 13.09.2018 08:35 | Son Güncelleme

Rusya'da apartman dairesinde çıkan yangında evde mahsur kalan yaşlı adamı kurtarmaya çalışan itfaiye erleri beklemedikleri bir olayla karşılaştı. Eve merdiven yardımıyla çıkan itfaiye, tam yaşlı adamı kurtarmak üzereyken yaşlı adam kendini boşluğa bıraktı. Büyük şaşkınlık yaratan olayın o anları saniye saniye amatör kameraya kaydedildi.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir dairede çıkan yangında akılalmaz olay yaşandı. Yaşlı bir adam sakatlığı dolayısıyla evde mahsur kalınca devreye itfaiye ekiplieri girdi. Uzun yangın merdiveniyle eve dışardan girmek için çalışan iki iftaiye eri, adamı kurtarmak için evin penceresine çok yakınken büyük bir şok yaşandı.

Yaşlı adam tam kurtarılmak üzereyken kendisini boşluğa bıraktı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda apartman dairesinde çıkan bu yangın söndürülürken, yaşlı adamın da hayatını kaybettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya St. Petersburg itfaiye yangın atlama

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