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İtfaiyeciler şarkı seslendirip, klip çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 10:07 | Son Güncelleme

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, belediye itfaiye müdürlüğü, itfaiyenin kuruluşunun 305’inci yıl dönümü ve İtfaiye Haftası nedeniyle kamera karşısına geçerek, ‘Yangın olur biz yangına gideriz’ şarkısını seslendirdi, klip çekti.

İtfaiyeciler şarkı seslendirip, klip çekti

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, belediye itfaiye müdürlüğü, itfaiyenin kuruluşunun 305’inci yıl dönümü ve İtfaiye Haftası nedeniyle kamera karşısına geçerek, ‘Yangın olur biz yangına gideriz’ şarkısını seslendirdi, klip çekti.
Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli itfaiyeciler, İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluşunun 305’inci kuruluş yıl dönümü ve İtfaiye Haftası için kamera karşısına geçerek, çekilen klipte ‘Yangın olur biz yangına gideriz’ şarkısı seslendirildi. Klipte, Keşan İtfaiye Müdürü Savaş Yiğit ve 8 itfaiyeci yer aldı. Klip, paylaşıldığı belediyenin sosyal medya hesaplarında da büyük beğeni topladı.
Keşan İtfaiye Müdürü Savaş Yiğit, 7 gün, 24 saat halkın can ve mal güvenliği için görev başında olduklarını belirterek, "İtfaiye Müdürlüğü olarak 2 merdivenli araç, 1 arazöz, 1 su tankeri, 1 kaza kırım aracı, 1 arazi aracı ve 33 personelle sayın halkımıza hizmet vermekteyiz. Amacımız İtfaiye Haftası’na dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktı. Bizim için hoş ve unutulmaz bir an oldu. Biz şarkıcılık işinde amatörüz, bizim ustalık işimiz can ve mal kurtarmaktır" dedi.

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İtfaiyeciler şarkı seslendirip, klip çektiİtfaiyeciler şarkı seslendirip, klip çektiİtfaiyeciler şarkı seslendirip, klip çektiİtfaiyeciler şarkı seslendirip, klip çekti

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