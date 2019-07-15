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İtfaiyeciler yavru köpek için seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 18:26 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde annesinin yanından ayrılan yavru köpek 50 metrelik kuyuya düştü.

İtfaiyeciler yavru köpek için seferber oldu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde annesinin yanından ayrılan yavru köpek 50 metrelik kuyuya düştü. Kuyuya düşen yavru köpek için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi’nde 50 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri vatandaşların yardımı ile kurtardı. Vatandaşların Kızıltepe İtfaiyesine haber vermesi üzerine köpeği kurtarma çalışması başlatan ekipler dakikalarca süren çalışmalarının ardından yavru köpeği kuyudan çıkardı.

İtfaiyeciler yavru köpek için seferber oldu

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