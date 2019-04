İtfaiyecilerin 3 asırlık dua geleneği

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT Belediyesi İtfaiye ekipleri, her sabah nöbet değişimi yapıldıktan sonra göreve 'itfaiyeci duası' ile başlıyor. İtfaiyeciler, geleneksel duanın ardından görev yerlerine geçip, çalışmalarını yapıyor. Osmanlı'da ilk olarak 1714 yılında 'Tulumbacılar Ocağı' adıyla kurulan, 25 Eylül 1923'te ise modern yapılanmasıyla belediyelere devredilen itfaiye teşkilatı, her sabah göreve başlamadan önce dua ediyor. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri de 3 asırlık 'itfaiyeci duası' geleneğini sürdürüyor. 'İtfaiyeci duası'nı yapan ekipler, görev dağılımını yaptıktan sonra araçlarına geçerek, çalışmalarına başlıyor. Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürü Sebati Demirci; 3 vardiyalı, 2 kurtarma, 1 kılavuz, 3 merdivenli, 6 yangın söndürme aracı olmak üzere toplam 10 araç ve 55 kişilik personel ile görev yaptıklarını belirtip, şunları kaydetti: "Tokat merkez ve köyler bizim çalışma sahamız içerisinde. Ayrıca diğer ilçelere de özelikle Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt gibi diğer ilçelerimizde de hizmet vermekteyiz. Bizim çalışmam sistemimiz 3 vardiyalıdır. Sabah 9'da başlar ve ertesi gün 9'da biter. Saat 09.00'da içtima ile başlar. İçtima da çavuş arkadaş her bir aracın görevlilerini okur, ayrıca tarihten gelen 'itfaiyeci duası'nı okurlar. Daha sonrada araç bakımlarına geçerler. Şoför arkadaşlar itfaiye aracının kontrolünü yaparken, diğer itfaiye erleri de itfaiye aracının hortum, merdiven ve diğer malzemelerin kontrollerini yaparlar. Dua geleneğimiz asırlardır devam ediyor." 'MİLLETİN KAÇTIĞI YERE GİRMEYE ÇALIŞIYORUZ' İtfaiye teşkilatının yarı askeri düzenle çalıştığını kaydeden itfaiye eri Selahattin Sezek ise "Askeriyede nasıl bir onbaşı, çavuş var. Bir silsile takip ediliyor. Biz de o düzenle kurulmuş olan bir teşkilatız. Bizim mesleğimiz tehlikeli. Milletin kaçtığı yere girmeye çalışıyoruz. Bundan dolayı bizim örfümüz, adetimiz, dinimizin gereği olarak teşkilattaki daha eski ağabeylerimiz bu şekilde bir dua hazırlamışlar. Pirimiz de Hazreti İbrahim Peygamber; çünkü onu da Allah yangından koruduğu için biz de Allah'ımıza bir niyazda bulunarak duamızla nöbetimizi devralıyoruz" dedi. Göreve 2009 yılında başladığını anlatan Selahattin Sezek, "İlk göreve gittiğimde çok heyecanlıydı. Gittiğimiz yer büyük bir arazinin içerisinde dar bir geçişli çiftlikti. Orada geniş çaplı bir arazi yangını vardı. 'Araç girer mi, girmez mi?' sıkıntısı yaşayarak besmele çektik girdik. Sonra söndürdük geri çıkışta, aynı yerden nasıl geçtiğimize hayret ettik. Demek ki Mevla'm yardım ediyor. Belki de ettiğimiz bu duanın bir etkisi" diye konuştu. İtfaiyecilerin her gün işe başlarken yaptıkları dua şöyle: 'Allah'ım tehlikeye düşmüş her canlının, özellikle küçük bir çocuk ya da yaşlı birinin imdadına geç kalmadan yetişebilmem için bana güç ver. Yangınla mücadelede bilgi, teknik tecrübemi artır. Sevgimi, cesaretimi, inancımı artır. Pirimiz İbrahim Peygamber'i koruduğun ilahi emrin sırrına beni de dahil et. Kaderimde ölmek var ise çocuklarımı eşimi, yakınlarımı koru Allah'ım.'