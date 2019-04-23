HABER

İtfaiyecilerin 3 asırlık dua geleneği

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 11:27 | Son Güncelleme

TOKAT Belediyesi İtfaiye ekipleri, her sabah nöbet değişimi yapıldıktan sonra göreve 'itfaiyeci duası' ile başlıyor.

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT Belediyesi İtfaiye ekipleri, her sabah nöbet değişimi yapıldıktan sonra göreve 'itfaiyeci duası' ile başlıyor. İtfaiyeciler, geleneksel duanın ardından görev yerlerine geçip, çalışmalarını yapıyor. Osmanlı'da ilk olarak 1714 yılında 'Tulumbacılar Ocağı' adıyla kurulan, 25 Eylül 1923'te ise modern yapılanmasıyla belediyelere devredilen itfaiye teşkilatı, her sabah göreve başlamadan önce dua ediyor. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri de 3 asırlık 'itfaiyeci duası' geleneğini sürdürüyor. 'İtfaiyeci duası'nı yapan ekipler, görev dağılımını yaptıktan sonra araçlarına geçerek, çalışmalarına başlıyor. Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürü Sebati Demirci; 3 vardiyalı, 2 kurtarma, 1 kılavuz, 3 merdivenli, 6 yangın söndürme aracı olmak üzere toplam 10 araç ve 55 kişilik personel ile görev yaptıklarını belirtip, şunları kaydetti: "Tokat merkez ve köyler bizim çalışma sahamız içerisinde. Ayrıca diğer ilçelere de özelikle Artova, Sulusaray ve Yeşilyurt gibi diğer ilçelerimizde de hizmet vermekteyiz. Bizim çalışmam sistemimiz 3 vardiyalıdır. Sabah 9'da başlar ve ertesi gün 9'da biter. Saat 09.00'da içtima ile başlar. İçtima da çavuş arkadaş her bir aracın görevlilerini okur, ayrıca tarihten gelen 'itfaiyeci duası'nı okurlar. Daha sonrada araç bakımlarına geçerler. Şoför arkadaşlar itfaiye aracının kontrolünü yaparken, diğer itfaiye erleri de itfaiye aracının hortum, merdiven ve diğer malzemelerin kontrollerini yaparlar. Dua geleneğimiz asırlardır devam ediyor." 'MİLLETİN KAÇTIĞI YERE GİRMEYE ÇALIŞIYORUZ' İtfaiye teşkilatının yarı askeri düzenle çalıştığını kaydeden itfaiye eri Selahattin Sezek ise "Askeriyede nasıl bir onbaşı, çavuş var. Bir silsile takip ediliyor. Biz de o düzenle kurulmuş olan bir teşkilatız. Bizim mesleğimiz tehlikeli. Milletin kaçtığı yere girmeye çalışıyoruz. Bundan dolayı bizim örfümüz, adetimiz, dinimizin gereği olarak teşkilattaki daha eski ağabeylerimiz bu şekilde bir dua hazırlamışlar. Pirimiz de Hazreti İbrahim Peygamber; çünkü onu da Allah yangından koruduğu için biz de Allah'ımıza bir niyazda bulunarak duamızla nöbetimizi devralıyoruz" dedi. Göreve 2009 yılında başladığını anlatan Selahattin Sezek, "İlk göreve gittiğimde çok heyecanlıydı. Gittiğimiz yer büyük bir arazinin içerisinde dar bir geçişli çiftlikti. Orada geniş çaplı bir arazi yangını vardı. 'Araç girer mi, girmez mi?' sıkıntısı yaşayarak besmele çektik girdik. Sonra söndürdük geri çıkışta, aynı yerden nasıl geçtiğimize hayret ettik. Demek ki Mevla'm yardım ediyor. Belki de ettiğimiz bu duanın bir etkisi" diye konuştu. İtfaiyecilerin her gün işe başlarken yaptıkları dua şöyle: 'Allah'ım tehlikeye düşmüş her canlının, özellikle küçük bir çocuk ya da yaşlı birinin imdadına geç kalmadan yetişebilmem için bana güç ver. Yangınla mücadelede bilgi, teknik tecrübemi artır. Sevgimi, cesaretimi, inancımı artır. Pirimiz İbrahim Peygamber'i koruduğun ilahi emrin sırrına beni de dahil et. Kaderimde ölmek var ise çocuklarımı eşimi, yakınlarımı koru Allah'ım.'

PARTNERDeren'e uyarı geldi!Deren'e uyarı geldi!
Vali Yerlikaya koltuğunu ilkokul öğrencisi Zeynep Yiğit'e devrettiVali Yerlikaya koltuğunu ilkokul öğrencisi Zeynep Yiğit'e devretti
Kilis’teki 23 Nisan kutlamalarında Suriyeli çocuklar da yer aldıKilis’teki 23 Nisan kutlamalarında Suriyeli çocuklar da yer aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

Adeta dehşet evi! Yatağa zincirle bağlayıp...

Adeta dehşet evi! Yatağa zincirle bağlayıp...

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Çukur'da büyük ihanet! Sena'yı öldüren yüzüklü kim çıktı?

Cezayı aldıktan sonra bunu paylaştı

Cezayı aldıktan sonra bunu paylaştı

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Üst üste korkutan depremler! Gece yarısı tekrar sallandı!

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Susurluk’ta bulunan lahit taşı inceleniyor

Susurluk’ta bulunan lahit taşı inceleniyor

Huzurlu Sokaklar Uygulaması'nda 81 ilde 1452 kişi yakalandı!

Eş zamanlı başlatıldı! 1452 kişi yakalandı

Pendik’te kahvehaneyi silahla taradılar

Pendik’te kahvehaneyi silahla taradılar

Evden 2 kamyon çöp çıktı!

Evden kamyon kamyon çöp çıktı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.