İtfaiyeciye küfürler savuran isyankar papağan!

Yaşadığı evden kaçıp komşularının çatısında 3 gün geçiren Jessie isimli papağan, yaralandığı düşünülerek sahibi ve Londra İtfaiyesi'ne bağlı Hayvan Koruma Birimi tarafından bulunduğu yerden kurtarılmaya çalışıldı.
Jessie'nin sahibi ise, itfaiyecilerden 'bağ kurabilmeleri için' papağana 'Seni Seviyorum' diye seslenmelerini istedi.
'SENİ SEVİYORUM'A KÜFÜRLÜ CEVAP!
Bunun üzerine itfaiyecilerden biri, çatıya tırmanıp, Jessie'nin gözlerine bakarak 'Seni seviyorum' diye seslendi. Jessie'nin ise, itfaiyeciye aynı şekilde 'Seni seviyorum' diye cevap verdiği, ancak ardından küfür ettiği bildirildi.
İtfaiyecilerin Jessie'yle ayrıca, papağanın aşina olduğu Türkçe ve Yunanca dillerinde de konuşmaya çalıştıkları öğrenildi.
Ancak, bir süre sonra Jessie'nin sanıldığı gibi yaralı olmadığı anlaşıldı. Bir süre devam eden ikna çabalarının ardından Jessie, uçarak bölgeden uzaklaştı ve başka bir çatıya kondu.
İtaiyeciler tarafından ikna edilemeyen papağanın ise pazartesi günü öğleden sonra kendi kendine eve geri döndüğü öğrenildi.
Papağanın sahibi ise, eve geri dönen Jessie'nin videosunu paylaşarak Londra İtfaiyesi'ne teşekkür etti.
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