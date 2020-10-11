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İtfaiyeden 4 saatlik köpek kurtarma çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 17:12 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bataklığa saplanan sokak köpeği itfaiye ekiplerinin kurduğu özel sistem ile 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.Kocasinan ilçesinde bulunan bir çöplük içerisindeki bataklıkta mahsur kalan köpek olduğu ihbarını alan ekipler, köpeği kurtarmak için özel bir sistem kurdular.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bataklığa saplanan sokak köpeği itfaiye ekiplerinin kurduğu özel sistem ile 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.
Kocasinan ilçesinde bulunan bir çöplük içerisindeki bataklıkta mahsur kalan köpek olduğu ihbarını alan ekipler, köpeği kurtarmak için özel bir sistem kurdular. Halatlara bağlanan kurtarma sedyesi ile bataklığa giren itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışmalarının ardından, çamura saplanan köpek bulunduğu yerden kurtarıldı.
Bataklıktan çıkarılan köpek, daha sonra temizlenerek doğaya salındı.

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