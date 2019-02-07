İtfaiyeden acil serviste yüzük operasyonu

Adana’da bir kadının parmağında sıkışan 2 yüzük, başvurduğu acil serviste itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Adana’da parmağına taktığı yüzün sıkışıp çıkmaması üzerine 2 parmağı da şişen Fehime Kütüközü, Seyhan Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri kadının parmağındaki yüzükleri keserek acı çeken kadını kurtardı. Kütüközü, yüzüklerden kurtulması üzerine itfaiye ekibine teşekkür etti.
Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti
İstanbul'da korkutan patlama!
Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!
ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin
Venezuela, Türkiye'ye 24 ton altın sattı
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Okuyucu Yorumları 0 yorum