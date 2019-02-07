HABER

İtfaiyeden acil serviste yüzük operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 18:04 | Son Güncelleme

Adana’da bir kadının parmağında sıkışan 2 yüzük, başvurduğu acil serviste itfaiye ekiplerince çıkarıldı.Adana’da parmağına taktığı yüzün sıkışıp çıkmaması üzerine 2 parmağı da şişen Fehime Kütüközü, Seyhan Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu.

Adana’da bir kadının parmağında sıkışan 2 yüzük, başvurduğu acil serviste itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Adana’da parmağına taktığı yüzün sıkışıp çıkmaması üzerine 2 parmağı da şişen Fehime Kütüközü, Seyhan Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri kadının parmağındaki yüzükleri keserek acı çeken kadını kurtardı. Kütüközü, yüzüklerden kurtulması üzerine itfaiye ekibine teşekkür etti.

PARTNER Bu adaya girmenin tek şartı var! O da... Bu adaya girmenin tek şartı var! O da...
Uyuşturucu değil gübre ürettiklerini savundularUyuşturucu değil gübre ürettiklerini savundular
Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralıOtomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

ABD'den Türkiye'ye Venezuela çağrısı: Siz de destekleyin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.