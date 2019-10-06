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İTFAİYEDEN AKŞAM KARANLIĞINDA ÇATIDA GÜVERCİN KURTARMA OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 11:16 | Son Güncelleme

AVCILAR’da bacağındaki halhalların televizyon antenine takılması sonucu mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da bacağındaki halhalların televizyon antenine takılması sonucu mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.
Denizköşkler Mahallesi Kopan Sokak’ta oturan güvercin tutkunu bir kişi, akşam saatlerinde karşı binanın çatısındaki televizyon anteninde mahsur kalan beyaz renkli bir güvercin görerek itfaiyeyi aradı. Kısa sürede merdivenli araçla gelen itfaiye erleri merdivenle çatıya ulaşmaya çalıştı. Ancak, buradaki çatı malzemelerinin kırılabileceği değerlendirilince sepetli merdiven kurtarma operasyonundan vazgeçildi. Bacağındaki 3 halhalın antene takılması sonucu yaralanarak mahsur kalan kuşun bulunduğu bina sakinlerinden birisine ulaşıldı. Bunun üzerine itfaiye erlerinden birinin çatı katına tırmanarak çıkması kararlaştırıldı. İtfaiye eri, akşam karanlığına çatıya tırmanarak kurtulmaya çalışırken bacağı kırılan kuşu, mahsur kaldığı antenden kurtararak indirdi.
Silivri depremin ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hastanesi’nin kapatılması nedeniyle burada tedavi edilemeyeceği göz önüne alınan güvercin, kurtarılması için ihbarda bulunan ve onu tedavi ettireceğini söyleyen hayvansevere teslim edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Güvercinin mahsur kaldığını bildirerek, itfaiyeyi arayan hayvansever, itfaiye erleri ile
-İtfaiyenin sepetli merdiveni ile mahsur kalan kuşa ulaşma çabası
-Bacağındaki halhallerin antene takılması nedeniyle mahsur kalan kuşun görüntüleri
-İtfaiye eri çatıda kuşa ulaşmaya çalışırken ve kuşu kurtarırken
-İtfaiye eri yaralı kurtardığı kuş ile
-Genel ve detay görüntüler

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